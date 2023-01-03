Январь, 03 в 16:29

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил сторонников тезиса “спорт вне политики” посетить разрушенную обстрелами российских оккупационных войск ледовую арену Альтаир в Дружковке Донецкой области.

Об этом он написал в социальной сети Twitter.

— Приглашаю всех спортивных функционеров, которые хотят позволить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях, потому что, как говорится, “политику надо держать вне спорта”, посетить разрушенную “политически нейтральным” обстрелом России ледовую арену Альтаир в Дружковке, — написал министр.

Также он добавил снимки разрушенной обстрелом арены Альтаир.

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В Instagram Кулеба отметил, что каждому иностранному политику или спортивному функционеру, прежде чем говорить, что “спорт должен быть вне политики”, сначала нужно посмотреть эти фото.

— Это был не просто спортивный объект, а одна из ключевых арен для развития украинского спорта и самая большая в Украине школа хоккея и фигурного катания. Единственными ударами, которые здесь происходили, были хоккейные буллиты. Пока удар не нанесли “деполитизированные” российские бомбы.

Обращение Кулебы, в частности, адресовалось президенту МОК Томасу Баху.

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Министр добавил, что Россия и Беларусь должны нести полную ответственность за свои преступления против мира и их спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях так, будто ничего не произошло.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что допуск россиян к Олимпиаде будет представляться российской пропагандой как индульгенция для террористов.

Он рассказал, что разговаривал с Томасом Бахом. Диалог был в том числе и о том, что принципы олимпийского движения точно не предполагают попустительства государствам-террористам.