Январь, 14 в 16:10

В Киеве снова прогремела серия мощных взрывов второй раз за день во время масштабной воздушной тревоги на территории Украины.

Мэр столицы Виталий Кличко и глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подтверждают информацию о взрывах.

— В Киеве раздаются взрывы. Сейчас — работает ПВО. Будьте в укрытиях! Террористическая атака на Украину продолжается, — предупреждает мэр Киева.

Глава Киевской ОВА также рассказал, что работают силы противовоздушной обороны, и призвал жителей находиться в укрытиях.

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