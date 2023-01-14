В Киеве во второй раз за день прогремела серия мощных взрывов
Подтверждено
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В Киеве снова прогремела серия мощных взрывов второй раз за день во время масштабной воздушной тревоги на территории Украины.
Мэр столицы Виталий Кличко и глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подтверждают информацию о взрывах.
— В Киеве раздаются взрывы. Сейчас — работает ПВО. Будьте в укрытиях! Террористическая атака на Украину продолжается, — предупреждает мэр Киева.
Глава Киевской ОВА также рассказал, что работают силы противовоздушной обороны, и призвал жителей находиться в укрытиях.
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— Киевская область. Работает ПВО. Оставайтесь в безопасных местах, — отмечает глава ОВА.