Взрывы во Львовской области: враг попал по объекту критической инфраструктуры
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Фото: ГСЧС
Во Львовской области прогремела серия мощных взрывов во время масштабной воздушной тревоги на территории Украины.
По предварительным данным, работают силы противовоздушной обороны Украины. Однако уже известно и об ударах по критической инфраструктуре.
— Враг попал по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. Возможны перебои в подаче света и воды. Оставайтесь в укрытиях. Угроза продолжается, — предупреждает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
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