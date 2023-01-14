Январь, 14 в 16:16

Во Львовской области прогремела серия мощных взрывов во время масштабной воздушной тревоги на территории Украины.

По предварительным данным, работают силы противовоздушной обороны Украины. Однако уже известно и об ударах по критической инфраструктуре.

— Враг попал по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. Возможны перебои в подаче света и воды. Оставайтесь в укрытиях. Угроза продолжается, — предупреждает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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