Січень, 14 в 17:25

У Києві прогриміла серія потужних вибухів вдруге за день під час масштабної повітряної тривоги на території України.

Оновлено о 17:25. У Київській міській військовій адміністрації підбили підсумки останньої повітряної тривоги в столиці.

– Завдяки ефективній роботі ППО в Києві недопущено ураження об’єктів критичної інфраструктури. Зберігайте спокій! У разі оголошення повітряної тривоги прямуйте до укриття, – наголошує начальник КМВА Сергій Попко.

Оновлено о 16:10. Мер столиці Віталій Кличко та очільник Київської ОВА Олексій Кулеба підтверджують інформацію про вибухи.

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– У Києві лунають вибухи. Наразі – працює ППО. Будьте в укриттях! Терористична атака на Україну триває, – попереджає мер Києва.

Очільник Київської ОВА також розповів, що працюють сили протиповітряної оборони, та закликав жителів перебувати в укриттях.