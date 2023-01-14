Вибухи у Львівській області: ворог влучив по об‘єкту критичної інфраструктури
Підтверджено
Фото: ДСНС
У Львівській області прогриміла серія потужних вибухів під час масштабної повітряної тривоги на території України.
За попередніми даними, працюють сили протиповітряної оборони України. Проте вже відомо й про удари по критичній інфраструктурі.
– Ворог влучив по об‘єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Можливі перебої у постачанні світла та води. Залишайтесь в укриттях. Загроза триває, – попереджає очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
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