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Факти / Надзвичайні події

Вибухи у Львівській області: ворог влучив по об‘єкту критичної інфраструктури

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Підтверджено
Вибухи у Львівській області: ворог влучив по об‘єкту критичної інфраструктури
Фото: ДСНС

У Львівській області прогриміла серія потужних вибухів під час масштабної повітряної тривоги на території України.

За попередніми даними, працюють сили протиповітряної оборони України. Проте вже відомо й про удари по критичній інфраструктурі.

– Ворог влучив по об‘єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Можливі перебої у постачанні світла та води. Залишайтесь в укриттях. Загроза триває, – попереджає очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

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