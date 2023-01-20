Ранен ребенок, мужчине оторвало ногу: россияне обстреляли Херсонщину

Январь, 20 в 16:49

В Херсонской области российские захватчики обстреляли два населенных пункта, в результате чего ранены два человека, сообщили в Офисе президента.

По уточненным данным, во время артиллерийской атаки поселка Антоновка получил ранения 15-летний мальчик. Из-за обстрела села Новая Дмитровка Александровского района пострадал мужчина — ему оторвало ногу.

По актуальной информации, пострадавшие люди получают всю необходимую медицинскую помощь.

Сейчас смотрят В ОВА сообщают, что за сутки российские оккупанты 90 раз обстреляли Херсонщину из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и беспилотников. В частности, вражеские снаряды ударили по жилым домам в Херсоне и других населенных пунктах. Читайте Путин хочет толкнуть НАТО: Мусиенко рассказал, могут ли россияне пойти в наступление на Волынь

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