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Ранен ребенок, мужчине оторвало ногу: россияне обстреляли Херсонщину

Юля Захарченко, редактор ленты
Ранен ребенок, мужчине оторвало ногу: россияне обстреляли Херсонщину
Фото: Офис генпрокурора

В Херсонской области российские захватчики обстреляли два населенных пункта, в результате чего ранены два человека, сообщили в Офисе президента.

По уточненным данным, во время артиллерийской атаки поселка Антоновка получил ранения 15-летний мальчик. Из-за обстрела села Новая Дмитровка Александровского района пострадал мужчина — ему оторвало ногу.

По актуальной информации, пострадавшие люди получают всю необходимую медицинскую помощь.

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В ОВА сообщают, что за сутки российские оккупанты 90 раз обстреляли Херсонщину из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и беспилотников. В частности, вражеские снаряды ударили по жилым домам в Херсоне и других населенных пунктах.

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