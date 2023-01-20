Январь, 20 в 15:19

Российские войска из Беларуси могут пойти в наступление не на Киевскую область, а на Волынскую.

Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он отметил, что, несмотря на незначительное количество российских подразделений в Беларуси, учитывая, сколько их в Белгородской, Брянской, Курской областях, все же полностью исключать наступление оккупантов из Беларуси нельзя.

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Россияне наступлением из Беларуси могут преследовать цель подразнить НАТО, ведь там рядом граница с Польшей.

– Например, несколько снарядов упадет на территории Польши. Поляки скажут, что готовы к ответу. Но что скажет НАТО? НАТО может сказать: Давайте подождем! Вот Путин хочет проверить, что скажет НАТО и хочет, чтобы с ним стали говорить – сели за стол переговоров. Но с ним никто не садится, поэтому он хочет пихнуть НАТО, – заявил Мусиенко.

Но, несмотря на попытки России, эта операция будет для нее проигрышной. Но тогда россияне могут сказать, что так было и запланировано.

Эксперт отметил, что вероятность таких действий россиян минимальна, однако возможна.

Ранее Александр Мусиенко заявил, что армия РФ может пойти в новое наступление на Украину вовсе не из Беларуси, а из Воронежа, Курска и Брянска, где сейчас сосредоточено больше всего вражеских подразделений.

Основной целью врага может быть растяжение наших сил обороны вдоль фронта.