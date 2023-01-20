Поранена дитина, чоловіку відірвало ногу: росіяни обстріляли Херсонщину
Фото: Офіс генпрокурора
У Херсонській області російські загарбники обстріляли два населених пункти, внаслідок чого поранені двоє людей, повідомили в Офісі президента.
За уточненими даними, під час артилерійської атаки селища Антонівка дістав поранення 15-річний хлопчик. Через обстріл села Нова Дмитрівка Олександрівського району постраждав чоловік – йому відірвало ногу.
За актуальною інформацією, постраждалі люди отримують всю необхідну медичну допомогу.
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В ОВА повідомляють, що за добу російські окупанти 90 разів обстріляли Херсонщину з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та безпілотників. Зокрема, ворожі снаряди вдарили по житлових будинках у Херсоні та інших населених пунктах.
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