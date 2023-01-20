Поранена дитина, чоловіку відірвало ногу: росіяни обстріляли Херсонщину

Січень, 20 в 16:49

У Херсонській області російські загарбники обстріляли два населених пункти, внаслідок чого поранені двоє людей, повідомили в Офісі президента.

За уточненими даними, під час артилерійської атаки селища Антонівка дістав поранення 15-річний хлопчик. Через обстріл села Нова Дмитрівка Олександрівського району постраждав чоловік – йому відірвало ногу.

За актуальною інформацією, постраждалі люди отримують всю необхідну медичну допомогу.

Зараз дивляться В ОВА повідомляють, що за добу російські окупанти 90 разів обстріляли Херсонщину з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та безпілотників. Зокрема, ворожі снаряди вдарили по житлових будинках у Херсоні та інших населених пунктах. Читайте Путін хоче штурхнути НАТО: Мусієнко розповів, чи можуть росіяни піти у наступ на Волинь

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