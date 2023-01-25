Вертолет мог разделиться еще в воздухе: очевидцы и эксперты о трагедии в Броварах

Авиакатастрофа в Броварах унесла жизни руководства МВД, и сразу начались вопросы о том, что такие катастрофы не бывают случайными.

В среду, 18 января, вертолет вместе с руководством МВД на борту направлялся в одну из горячих точек российско-украинской войны. Из свидетельств очевидцев известно, что вертолет летел с северной части города, из жилого массива Троещина, полет происходил на небольшой высоте посреди жилой застройки.

Движение вертолета проходило из Киева в Харьковскую область. Над Броварами он неожиданно потерял высоту прямо над жилым кварталом. И на пересечении улиц Петлюры и Независимости – упал. Основная часть вертолета упала на детский сад, а винтовую отбросило на несколько сотен метров.

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Местные жители говорят – утром в Броварах был густой туман. Следовательно, предполагают свидетели трагедии, пилоты могли просто не заметить какое-нибудь достаточно высокое здание.

На пути вертолета стояли три многоэтажки – бело-желтая, желто-коричневая, бело-зеленая. Они выделяются на фоне всеобщего ансамбля, именно их верхние этажи были закрыты туманом.

Авиационный эксперт Богдан Долинце говорит – в условиях низкой высоты это действительно усложняет полет.

— Погодные условия могут меняться даже во время полета, то есть на момент, когда принималось решение о вылете, в точке вылета и прилета могли быть разрешены условия, но потом могли ухудшиться, — говорит эксперт.

Известно, что экипаж вертолета был очень опытным. Один из пилотов был инструктором, а налет членов экипажа насчитывал тысячи часов, чего предостаточно.

Один из первых вопросов, который возникает из-за места катастрофы – зачем министр, его заместитель и госсекретарь министерства куда-то летели, если можно ехать.

Эксперты говорят, что воздушную цель легче поразить, чем автомобиль. Тем более что на месте аварии есть зацепки, которые могут подтверждать эту версию.

Каким-то образом несколько погибших на борту вместе с винтом вертолета упали на подъезд жилого дома, это в нескольких сотнях метрах от падения основной части вертолета, там, где находится кран. Большой вопрос – произошло ли разделение судна еще в воздухе или уже на земле.

Обычно большой разлет обломков указывает на то, что судно могло разделиться еще в воздухе. А если да, то вероятность внешнего фактора очень и очень высока. Впрочем, окончательный ответ должны дать химические и металловедческие экспертизы.

— Надо извлечь и найти все обломки, потом их соберут в ангаре, чтобы понять, как все происходило, как воздушное судно разрушалось, — говорит Долинце.

Однако не исключено, что винт продолжал определенное время вращаться, так сказать, по инерции уже после падения. Следовательно — и пролетел те несколько сотен метров. Тем более, очевидцы указывают на то, что слышали только один взрыв после падения вертолета. А не два, если бы его сбили в небе.

Министр Денис Монастырский не впервые летел на вертолете в командировку, говорит его давний соратник и советник Вадим Денисенко. Он общался с ним за несколько дней до смерти.

— Денис и его заместитель, Евгений Енин, часто выезжали в командировки, в том числе на восток, на юго-восток. У меня нет данных, что вот 30% то или 30% то. Но они часто и летали, и ездили, – говорит Денисенко.

Для того чтобы усложнить поражение вертолета, они летели на сверхнизкой высоте. Буквально проходили между домами. Авиационный эксперт Валерий Романенко объясняет: это делалось, чтобы вертолет невозможно было обнаружить.

— Если бы вертолет летел на высоте более 3 тыс. метров, его бы видели радары как с территории Беларуси, так и Брянской области. Они могут более 200 км. Но если он летит над городской застройкой, его отличить трудно, если он летит на малой высоте. В военное время чем ближе ты к земле, тем меньше у врага возможность поразить тебя ракетой, – говорит Романенко.

Один из свидетелей катастрофы говорит, что в воздухе у вертолета был очень странный звук мотора. Мужчина служил в авиации, а потому, услышав это, заподозрил, что с машиной что-то не так.

Теоретически в небе могла произойти поломка. И хотя современная техника ломается не так часто, но с этим вертолетом, как оказалось, не все так просто.

Версия о технической неисправностью не так уж маловероятна, как может показаться. Оказывается, что этот вертолет, Super Puma – довольно аварийный, и из-за нескольких серьезных катастроф от него отказались сразу несколько стран.

Журналист-расследователь Юрий Николов обращает внимание на несколько случаев.

— Вопрос к этим вертолетам начался еще 10 лет назад – и не в Украине. Вопрос задали норвежцы, которые закупили эти вертолеты для доставки работников на буровые платформы, и один из этих вертолетов упал в море. От него отлетел винт.

Тогда погибли 13 человек. Причиной стало разрушение шестерни в редукторе несущего винта. И именно поэтому Норвегия, а затем и Польша, отказались от машин.

Украине эти вертолеты поставила Франция, они были не новыми. Но перед отправкой прошли модернизацию в Румынии и тщательно обслуживались уже у нас.

— Украина заказывала обслуживание этих вертолетов, проводила закупки через Прозорро, 60 млн… Сами пилоты говорят, что это отличная техника, им удобно и комфортно, – говорит Николов.

Эти вертолеты летали в Украине на протяжении нескольких лет. И проблем не возникало. Ко всему, говорят авиаэксперты, их надежность не сравнима с советскими аналогами.

Руководство МВД и экипаж вертолета провели в последний путь в центре Киева в субботу. В больницах после авиакатастрофы до сих пор остаются более 20 пострадавших. Жертв могло быть и больше, если бы жители окрестных домов не бросились сразу спасать малышей в детсаду.

Что произошло во время того рокового рейса — установит следствие. Среди основных рассматриваются три версии: человеческий фактор, техническая неисправность и внешнее вмешательство.