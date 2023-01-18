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Факты / Україна / Общество

Использовался для нужд МВД: что известно о вертолете Super Puma

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Гвинтокрил Н-225 Super Puma
Фото: Getty Images

Утром 18 января в Броварах Киевской области рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет ГСЧС ЕС-225 Super Puma (бортовой номер 54).

На борту вертолета находилось руководство МВД – министр МВД Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. В результате авиакатастрофы все они погибли.

Что известно о вертолете ЕС-225 Super Puma, который привел к авиакатастрофе в Броварах, узнавали Факты ICTV.

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Вертолет Super Puma: что известно

Eurocopter EC225 Super Puma (с недавних пор Airbus Helicopters H225) является дальнемагистральным пассажирским вертолетом, разработанным компанией Airbus Helicopters как следующее поколение гражданского вертолета семейства Super Puma. Производителем и поставщиком вертолетов ЕС-225 Super Puma является Франция.

ЕС-225 Super Puma способен перевозить до 24 пассажиров, не считая двух пилотов и одного бортпроводника. Количество проводников может быть и больше, это зависит от варианта комплектования.

Гражданский ЕС-225 имеет военный аналог, который изначально обозначался как Eurocopter EC725. В 2015 году он переименован в H225M, в соответствии с программой ребрендинга Airbus Helicopters.

Н-225 Super Puma в Украине

По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, вертолеты Super Puma были переданы Украине в 2018 году. Тогда в рамках соглашения общей стоимостью в €551 млн наша страна должна была получить 21 вертолет этого типа, а также десять H145 и 24 типа H125.

— Эти летательные аппараты имеют все представительства силовых структур Украины. Это и пограничники, и ГСЧС, и МВД, и Национальная гвардия. Без авиации сегодня обойтись трудно, — отметил Игнат в эфире телемарафона.

Игнат добавляет, что вертолеты иностранного производства были предназначены для ГСЧС, Министерства внутренних дел. В этих ведомствах их осваивали и занимались специальными задачами.

В частности, все службы МВД получили более 16 единиц вертолета ЕС-225 Super Puma.

Технические характеристики

  • Экипаж — два пилота.
  • Пассажировместимость — до 24 пассажиров.
  • Длина: 19,5 м.
  • Высота: 4,97 м.
  • Вес пустого вертолета: 5 256 кг.
  • Силовая установка: 2 × турбовальный Turbomeca Makila 2A1 ( 1776 кВт)
  • Крейсерская скорость: 260,5 км/ч.
  • Боевой радиус: 857 км
  • Перегонная дальность: 985 км
  • Скороподъемность: 8,7 м/с.

Стоимость вертолета по состоянию на 2021 год — €12 950 813.

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