Январь, 18 в 18:33

До прибытия пожарных на место падения вертолета в Броварах люди самостоятельно эвакуировали несколько десятков детей из здания детсада.

Об этом рассказал специальный корреспондент программы Факты недели Сергей Костеж.

— Несколько десятков людей из окрестных домов побежали прямо в огонь спасать тех, кто был на борту, и детей из детского сада. Это делали обычные люди, которые могли продолжать снимать все на телефон из окон соседних домов или отойти на безопасное расстояние. Но нет, они бросились в горящий детсад, наглотались дыма, но сделали максимум, – написал он.

Электрик Василий Наумлюк собственными глазами видел падение вертолета. В первую минуту после катастрофы он и еще несколько мужчин вынесли из детсада более 10 детей.

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— Еще одни герои – собственно пожарные. По словам очевидцев, они приехали буквально через несколько минут и сразу приступили к делу. Результат усилий всех, кто был рядом и прибыл вовремя — среди погибших по состоянию на сегодняшний день только один ребенок, хотя время было — начало девятого, и две группы детей уже были в здании детсада, — отметил Костеж.

Напомним, утром 18 января в Броварах Киевской области на территорию детского сада упал вертолет. В результате катастрофы погибли 14 человек, в том числе один ребенок.

На борту вертолета находилось руководство МВД – министр МВД Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Все они погибли.