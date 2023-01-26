Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Атаковали Градами и ракетами С-300: россияне обстреляли Харьковскую область

Юля Захарченко, редактор ленты
Атаковали Градами и ракетами С-300: россияне обстреляли Харьковскую область
Фото: Офис генпрокурора

В Харьковской области российские военные обстреляли город Купянск и поселок городского типа Казачья Лопань, атаковав населенные пункты из Градов и ракетами С-300.

По данным Офиса генерального прокурора, 26 января около 1.00 ночи ВС РФ обстреляли Купянск. Поврежден частный дом, сгорел автомобиль. По предварительной информации, российские захватчики ударили по городу ракетой С-300.

После этого днем 26 января военные РФ обстреляли пгт Казачья Лопань Дергачевской объединенной территориальной общины. Поврежден ряд частных домов.

Сейчас смотрят

Ранена 69-летняя женщина, ее достали из-под завалов дома, в котором она жила. Предварительно, поселок обстреляли из РСЗО Град.

Фото: Офис генпрокурора

Прокуратура начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины). Прокуроры совместно с полицейскими собрали вещественные доказательства очередных военных преступлений.

Читайте
Массированный обстрел Украины: РФ выпустила 55 ракет, среди них – Кинжалы

Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка