Атаковали Градами и ракетами С-300: россияне обстреляли Харьковскую область

Январь, 26 в 17:02

В Харьковской области российские военные обстреляли город Купянск и поселок городского типа Казачья Лопань, атаковав населенные пункты из Градов и ракетами С-300.

По данным Офиса генерального прокурора, 26 января около 1.00 ночи ВС РФ обстреляли Купянск. Поврежден частный дом, сгорел автомобиль. По предварительной информации, российские захватчики ударили по городу ракетой С-300.

После этого днем 26 января военные РФ обстреляли пгт Казачья Лопань Дергачевской объединенной территориальной общины. Поврежден ряд частных домов.

Сейчас смотрят Ранена 69-летняя женщина, ее достали из-под завалов дома, в котором она жила. Предварительно, поселок обстреляли из РСЗО Град. Прокуратура начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины). Прокуроры совместно с полицейскими собрали вещественные доказательства очередных военных преступлений. Читайте Массированный обстрел Украины: РФ выпустила 55 ракет, среди них – Кинжалы

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter