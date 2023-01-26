Атакували Градами і ракетами С-300: росіяни обстріляли Харківщину

Січень, 26 в 17:02

У Харківській області російські військові обстріляли місто Куп’янськ і селище міського типу Козача Лопань, атакувавши населені пункти з Градів і ракетами С-300.

За даними Офісу генерального прокурора, 26 січня близько 1.00 ночі ЗС РФ обстріляли Куп’янськ. Пошкоджено приватний будинок, згорів автомобіль. За попередньою інформацією, російські загарбники вдарили по місту ракетою С-300.

Після цього вдень 26 січня військові РФ обстріляли смт Козача Лопань Дергачівської об’єднаної територіальної громади. Пошкоджено низку приватних будинків.

Зараз дивляться Поранено 69-річну жінку, її дістали з-під завалів будинку, в якому вона мешкала. Попередньо, селище обстріляли з РСЗВ Град. Прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). Прокурори спільно з поліцейськими зібрали речові докази чергових воєнних злочинів. Читайте Масований обстріл України: РФ випустила 55 ракет, серед них – Кинджали

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