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Факты / Происшествия

Массированный обстрел Украины: РФ выпустила 55 ракет, среди них – Кинжалы

Марта Бондаренко, редактор ленты
Російська ракета Кинджал
Фото: Dreamstime

Сегодня утром 26 января российские бомбардировщики, истребители с территории РФ, а также корабли в море выпустили по Украине 55 ракет. 47 ракет удалось сбить, в том числе 20 над Киевом.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его информации, враг выпустил ракеты Х-101, Х-555, Х-47 Кинжал, Калибр и Х-59 с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей из акватории Черного моря.

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– Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожено 47 крылатых ракет, 20 из них в районе столицы. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей, отметил Валерий Залужный.

Взрывы в Винницкой области

В областном центре с утра был слышен мощный взрыв, впоследствии прозвучало еще несколько. Мэр города Сергей Моргунов заявил, что звуки, которые слышали горожане – это работа нашей ПВО.

Впоследствии глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что в области имеется попадание вражеских ракет. Пострадавших нет.

Оперативное командование Юг подчеркнуло, что враг целил именно по объектам критической инфраструктуры. Есть попадание в несколько объектов в Винницкой и Одесской областях.

— Силами обороны в нашей зоне ответственности было уничтожено 26 вражеских ракет воздушного и морского базирования: три над Одесскойй, 13 над Николаевской, семь над Херсонской и три над Винницкой областями, — отмечают в ОК Юг.

Взрывы в Киевской области

В Киевской области зафиксирован прилет ракеты в объект энергетической инфраструктуры.

Ночью враг запустил по Киевской области дроны-камикадзе, а уже утром начались ракетные обстрелы — наша противовоздушная оборона отработала достойно. Обошлось без жертв и пострадавших.

Однако в некоторых районах области есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры, частных и многоэтажных домов, автомобилей. Преимущественно это выбитые окна, посеченные крыши и фасады.

Поліція Київщини

Из-за попадания в объект энергетической инфраструктуры в области начались экстренные отключения света.

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Взрывы в Киеве

В воздушном пространстве Киева зафиксировали около 20 вражеских ракет разного типа. Все воздушные цели уничтожены. Однако в результате падения обломков ракет погиб 55-летний мужчина, еще два человека получили ранения.

Объекты инфраструктуры Киева работают в штатном режиме.

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Взрывы в Одесской области

В Одесской области российские ракеты повредили два объекта энергетической инфраструктуры. К счастью, по причине удара пострадавших в области нет.

На местах попадания энергетики уже начали ремонтные работы, однако на полное устранение повреждений уйдет время.

Взрывы в Запорожской области

В Telegram-каналах сообщали о звуках взрывов в Запорожье. Также жители области видели дым, поэтому, возможно, попадание ракет. Однако по состоянию на данный момент официальной информации от местных властей нет.

Взрывы в Житомирской области

В Житомирской области во время всеукраинской воздушной тревоги также прогремели взрывы, но глава области успокоил жителей — это были плановые работы украинских военных.

Взрывы в Днепропетровской области

По предварительной информации, громкие звуки взрывов в области могут являться следствием работы нашей противовоздушной обороны.

Взрывы в Николаевской области

В Оперативном командовании Юг отметили, что над областью украинские воины сбили 13 ракет.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что по меньшей мере две ракеты РФ запустила на северо-запад через Николаевскую область.

Впоследствии вылетели еще три вражеских снаряда.

Полномасштабная война в Украине длится уже 337-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Головнокомандувач ЗСУ, ОК Південь, КОВА, КМВА

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