Сегодня утром 26 января российские бомбардировщики, истребители с территории РФ, а также корабли в море выпустили по Украине 55 ракет. 47 ракет удалось сбить, в том числе 20 над Киевом.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его информации, враг выпустил ракеты Х-101, Х-555, Х-47 Кинжал, Калибр и Х-59 с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей из акватории Черного моря.

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– Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожено 47 крылатых ракет, 20 из них в районе столицы. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей, отметил Валерий Залужный.

Взрывы в Винницкой области

В областном центре с утра был слышен мощный взрыв, впоследствии прозвучало еще несколько. Мэр города Сергей Моргунов заявил, что звуки, которые слышали горожане – это работа нашей ПВО.

Впоследствии глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что в области имеется попадание вражеских ракет. Пострадавших нет.

Оперативное командование Юг подчеркнуло, что враг целил именно по объектам критической инфраструктуры. Есть попадание в несколько объектов в Винницкой и Одесской областях.

— Силами обороны в нашей зоне ответственности было уничтожено 26 вражеских ракет воздушного и морского базирования: три над Одесскойй, 13 над Николаевской, семь над Херсонской и три над Винницкой областями, — отмечают в ОК Юг.

Взрывы в Киевской области

В Киевской области зафиксирован прилет ракеты в объект энергетической инфраструктуры.

Ночью враг запустил по Киевской области дроны-камикадзе, а уже утром начались ракетные обстрелы — наша противовоздушная оборона отработала достойно. Обошлось без жертв и пострадавших.

Однако в некоторых районах области есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры, частных и многоэтажных домов, автомобилей. Преимущественно это выбитые окна, посеченные крыши и фасады.

Источник: Головнокомандувач ЗСУ, ОК Південь, КОВА, КМВА