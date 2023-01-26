Массированный обстрел Украины: РФ выпустила 55 ракет, среди них – Кинжалы
Сегодня утром 26 января российские бомбардировщики, истребители с территории РФ, а также корабли в море выпустили по Украине 55 ракет. 47 ракет удалось сбить, в том числе 20 над Киевом.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
По его информации, враг выпустил ракеты Х-101, Х-555, Х-47 Кинжал, Калибр и Х-59 с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей из акватории Черного моря.
– Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожено 47 крылатых ракет, 20 из них в районе столицы. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей, отметил Валерий Залужный.
Взрывы в Винницкой области
В областном центре с утра был слышен мощный взрыв, впоследствии прозвучало еще несколько. Мэр города Сергей Моргунов заявил, что звуки, которые слышали горожане – это работа нашей ПВО.
Впоследствии глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что в области имеется попадание вражеских ракет. Пострадавших нет.
Оперативное командование Юг подчеркнуло, что враг целил именно по объектам критической инфраструктуры. Есть попадание в несколько объектов в Винницкой и Одесской областях.
— Силами обороны в нашей зоне ответственности было уничтожено 26 вражеских ракет воздушного и морского базирования: три над Одесскойй, 13 над Николаевской, семь над Херсонской и три над Винницкой областями, — отмечают в ОК Юг.
Взрывы в Киевской области
В Киевской области зафиксирован прилет ракеты в объект энергетической инфраструктуры.
Ночью враг запустил по Киевской области дроны-камикадзе, а уже утром начались ракетные обстрелы — наша противовоздушная оборона отработала достойно. Обошлось без жертв и пострадавших.
Однако в некоторых районах области есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры, частных и многоэтажных домов, автомобилей. Преимущественно это выбитые окна, посеченные крыши и фасады.
Из-за попадания в объект энергетической инфраструктуры в области начались экстренные отключения света.
Взрывы в Киеве
В воздушном пространстве Киева зафиксировали около 20 вражеских ракет разного типа. Все воздушные цели уничтожены. Однако в результате падения обломков ракет погиб 55-летний мужчина, еще два человека получили ранения.
Объекты инфраструктуры Киева работают в штатном режиме.
Взрывы в Одесской области
В Одесской области российские ракеты повредили два объекта энергетической инфраструктуры. К счастью, по причине удара пострадавших в области нет.
На местах попадания энергетики уже начали ремонтные работы, однако на полное устранение повреждений уйдет время.
Взрывы в Запорожской области
В Telegram-каналах сообщали о звуках взрывов в Запорожье. Также жители области видели дым, поэтому, возможно, попадание ракет. Однако по состоянию на данный момент официальной информации от местных властей нет.
Взрывы в Житомирской области
В Житомирской области во время всеукраинской воздушной тревоги также прогремели взрывы, но глава области успокоил жителей — это были плановые работы украинских военных.
Взрывы в Днепропетровской области
По предварительной информации, громкие звуки взрывов в области могут являться следствием работы нашей противовоздушной обороны.
Взрывы в Николаевской области
В Оперативном командовании Юг отметили, что над областью украинские воины сбили 13 ракет.
Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что по меньшей мере две ракеты РФ запустила на северо-запад через Николаевскую область.
Впоследствии вылетели еще три вражеских снаряда.
Полномасштабная война в Украине длится уже 337-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Головнокомандувач ЗСУ, ОК Південь, КОВА, КМВА