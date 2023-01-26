Обманул 60 граждан и обогатился на 1 млн грн: в Киеве задержали интернет-мошенника

Январь, 26 в 15:36

В Киеве был задержан 37-летний уроженец города Донецк, который продавал несуществующий товар в интернете. Таким образом, мужчина обманул более 60 граждан и обогатился на 1,5 млн грн.

По данным следствия, подозреваемый в 2022 году основал интернет-сайт Ukrbay и разместил на нем неправдивые объявления о продаже компьютеров, бытовой техники и других непродовольственных товаров.

Злоумышленник требовал от доверчивых покупателей полную предоплату за выбранный товар. Деньги поступали на банковские карты, оформленные на его близких родственников.

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Он был задержан, мужчине сообщено о подозрении.

В ходе проведения обысков по месту проживания подозреваемого изъята компьютерная техника, с которой осуществлялось администрирование интернет-сайта, и банковские карты, на которые перечислялись средства.

За совершенное мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос по избранию подозреваемого меры пресечения и принимаются меры по установлению всех потерпевших от мошеннических действий.