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Ошукав 60 громадян та збагатився на 1 млн грн: у Києві затримали інтернет-шахрая

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Інтернет
Фото: Pixabay

У Києві було затримано 37-річного уродженця міста Донецьк, який продавав неіснуючий товар в інтернеті. Таким чином, чоловік ошукав понад 60 громадян та збагатився на 1,5 млн грн.

Фото: Київська міська прокуратура.За даними слідства, підозрюваний у 2022 році заснував інтернет-сайт Ukrbay та розмістив на ньому неправдиві оголошення про продаж комп’ютерів, побутової техніки та інших непродовольчих товарів.

Зловмисник вимагав від довірливих покупців повну передоплату за обраний товар. Гроші надходили на банківські картки, оформлені на його близьких родичів.

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Його було затримано, наразі чоловіку повідомлено про підозру.

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У ході проведення обшуків за місцем мешкання підозрюваного вилучено комп’ютерну техніку, з якої здійснювалось адміністрування інтернет-сайту, та банківські картки, на які перераховувалися кошти.

За вчинене чоловіку загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та вживаються заходи для встановлення всіх потерпілих від шахрайських дій.

Джерело: Прокуратура Києва
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