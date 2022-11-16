Ноябрь, 16 в 17:56

В Киеве разоблачили мужчину, который, находясь в следственном изоляторе, занимался мошенничеством.

Через социальные сети он собирал деньги якобы на помощь ВСУ, однако тратил их на собственные нужды.

— Преступник незаконным способом, в нарушение правил внутреннего распорядка следственных изоляторов, получил мобильный телефон и сим-карту, с помощью которых создал аккаунт в социальной сети. Под видом волонтера он разместил объявление о сборе денежных средств на нужды ВСУ, указав номера открытых на его имя банковских карт, которыми он пользовался до момента помещения в СИЗО, — говорится в сообщении.

Таким образом с августа по ноябрь 2022 года злоумышленник обманул более 30 граждан, которые перечисляли ему средства на нужды украинских защитников.

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При процессуальном руководстве прокуроров Святошинской окружной прокуратуры города Киева мужчине сообщено о подозрении (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.