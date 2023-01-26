В Винницкой области есть попадание вражеских ракет — глава ОВА
Сегодня утром, 26 января, жители Винницы слышали мощные взрывы – это сработала наша противовоздушная оборона, однако есть в области и прилеты вражеских ракет.
Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
Обновлено в 10.12. В Винницкой области есть попадание вражеских ракет. Пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте, сообщил глава области.
Обновлено в 09:28. За Винницей снова слышались глухие взрывы.
Обновлено в 09:10. Ранее глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что идет воздушное сражение, Вооруженные силы Украины контролируют небо над Винницкой областью.
Мэр города Сергей Моргунов заявил, что звуки, которые слышали горожане – это работа нашей ПВО. Он призвал людей не покидать укрытий.
Напомним, что о работе ПВО сообщают в Киевской области.
Фото: ВС ВСУ