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Факты / Происшествия

В Винницкой области есть попадание вражеских ракет — глава ОВА

Марта Бондаренко, редактор ленты
Подтверждено
В Винницкой области есть попадание вражеских ракет — глава ОВА

Сегодня утром, 26 января, жители Винницы слышали мощные взрывы – это сработала наша противовоздушная оборона, однако есть в области и прилеты вражеских ракет.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Обновлено в 10.12. В Винницкой области есть попадание вражеских ракет. Пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте, сообщил глава области.

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Обновлено в 09:28. За Винницей снова слышались глухие взрывы.

Обновлено в 09:10. Ранее глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что идет воздушное сражение, Вооруженные силы Украины контролируют небо над Винницкой областью.

Мэр города Сергей Моргунов заявил, что звуки, которые слышали горожане – это работа нашей ПВО. Он призвал людей не покидать укрытий.

Напомним, что о работе ПВО сообщают в Киевской области.

Фото: ВС ВСУ

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