Січень, 26 в 9:03

Сьогодні зранку, 26 січня, під час ворожого масованого ракетного пуску по Україні у Вінниці пролунало кілька потужних звуків вибухів.

Вибухи чули жителі Вінниці.

Оновлено о 09:10. Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що йде повітряний бій, Збройні сили України контролюють небо над Вінниччиною.

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Мер міста Сергій Моргунов заявив, що звуки, які чули містяни – це робота нашої ППО. Він закликав людей не полишати укриттів.

Фото: ПС ЗСУ