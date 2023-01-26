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Факти / Надзвичайні події

У Вінниці чути кілька потужних вибухів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Підтверджено
У Вінниці чути кілька потужних вибухів

Сьогодні зранку, 26 січня, під час ворожого масованого ракетного пуску по Україні у Вінниці пролунало кілька потужних звуків вибухів.

Вибухи чули жителі Вінниці.

Оновлено о 09:10. Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що йде повітряний бій, Збройні сили України контролюють небо над Вінниччиною.

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Мер міста Сергій Моргунов заявив, що звуки, які чули містяни – це робота нашої ППО. Він закликав людей не полишати укриттів.

Фото: ПС ЗСУ

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