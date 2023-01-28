Среди погибших есть украинка: что известно о теракте в Иерусалиме

Январь, 28 в 14:41

Во время террористического акта в Иерусалиме (Израиль) погибла одна гражданка Украины. Имя погибшей пока не разглашают.

— Посольство Украины в Израиле глубоко обеспокоено и поражено ужасными нападениями в Иерусалиме. Террор и насилие против мирного населения и детей недопустимы. С грустью сообщаем, что среди невинных жертв есть гражданка Украины. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и молимся за полное выздоровление раненых, — говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в Израиле.

Недавно стало известно, что 27 января 21-летний парень расстрелял людей в Иерусалиме из пистолета. Он ворвался в синагогу Атерет Авраам после завершения молитвы и открыл огонь по верующим. По последним данным, погибли семь человек и ранены еще трое граждан.

На следующий день, 28 января, в Иерусалиме произошла стрельба, во время которой пострадали по меньшей мере двое мужчин в возрасте 23 и 47 лет. В израильской полиции отметили, что нападавшего удалось ликвидировать.

Сейчас смотрят