Серед загиблих є українка: що відомо про теракт в Єрусалимі

Січень, 28 в 14:41

Під час терористичного акту в Єрусалимі (Ізраїль) загинула одна громадянка України. Ім’я загиблої поки що не розголошують.

– Посольство України в Ізраїлі глибоко стурбоване та вражене жахливими нападами в Єрусалимі. Терор і насильство проти мирного населення та дітей неприпустимі. Із сумом повідомляємо, що серед невинних жертв є громадянка України. Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих та молимося за повне одужання поранених, – йдеться у повідомленні пресслужби посольства України в Ізраїлі.

Нещодавно стало відомо, що 27 січня 21-річний хлопець розстріляв людей в Єрусалимі з пістолета. Він увірвався до синагоги Атерет Авраам після завершення молитви та відкрив вогонь по вірянах. За останніми даними, загинуло семеро людей і поранено ще троє осіб.

Наступного дня, 28 січня, в Єрусалимі відбулася стрілянина, під час якої постраждали щонайменше двоє чоловіків віком 23 і 47 років. В ізраїльській поліції зазначили, що нападника вдалося ліквідувати.

Зараз дивляться Читайте Ізраїль відхилив запит США щодо надання Україні ППО Hawk

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter