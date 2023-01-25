Израиль отклонил запрос США о предоставлении Украине ПВО Hawk

Январь, 25 в 19:37

Администрация президента США Джо Байдена обратилась к Израилю с просьбой направить Украине системы ПВО MIM-23 Hawk, снятые с вооружения и отправленные на склады. На что Минобороны страны ответило отказом.

Как сообщает Axios, Израиль отверг большинство запросов США и Украины предоставить современное оборонное оружие из-за опасений, что такой шаг может создать напряженность в отношениях с РФ и навредить интересам безопасности Израиля в Сирии.

Кроме того, в Минобороны Израиля заявили, что системы MIM-23 Hawk сейчас не в рабочем состоянии из-за долгого хранения без должного обслуживания.

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Однако израильские официальные лица отметили, что хотя пусковые установки могут быть полностью неисправны, находившиеся на хранение в стране сотни ракет-перехватчиков Hawk могут быть отремонтированы и использованы.

Отметим, что Израиль купил у США систему Hawk в 1960-х годах, чтобы защитить себя от авиаударов Египта и Сирии.

Напомним, что посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил во время брифинга 13 января, что Украина получит от Иерусалима современные технологии оповещения о воздушной угрозе – вражеских ракетах и дронах.