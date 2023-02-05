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Факты / Происшествия

Провалились под лед с детской коляской: на Полтавщине спасли мужчину и 5-месячного младенца

Валентина Чорна, редактор ленты
Провалились под лед с детской коляской: на Полтавщине спасли мужчину и 5-месячного младенца
Фото: Нацполиция

В Полтавской области полицейские вместе с рыбаком спасли мужчину и 5-месячного младенца, которые провалились под лед.

Чрезвычайная ситуация произошла 4 февраля в городе Горишние Плавни на реке Днепр.

Местная женщина услышала, что кто-то просит о помощи, и сразу позвонила в полицию. По словам свидетелей и местного рыбака было установлено, что под лед провалился мужчина с детской коляской, где находился ребенок.

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– Мужчина с ребенком в воде находились на значительном расстоянии от берега. На их спасение бросились местный рыбак Николай Карпенко и прибывшие по вызову полицейские. Достав из ледяной воды мужчину и ребенка, их сразу передали медикам, которые госпитализировали обоих в больницу, — сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, под лед провалился местный мужчина и его пятимесячный внук Илья. На данный момент их жизни ничего не угрожает.

С семьей работают ювенальные полицейские, которые выясняют обстоятельства и причины происшествия.

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Источник: Нацполиция
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