Провалились под лед с детской коляской: на Полтавщине спасли мужчину и 5-месячного младенца
В Полтавской области полицейские вместе с рыбаком спасли мужчину и 5-месячного младенца, которые провалились под лед.
Чрезвычайная ситуация произошла 4 февраля в городе Горишние Плавни на реке Днепр.
Местная женщина услышала, что кто-то просит о помощи, и сразу позвонила в полицию. По словам свидетелей и местного рыбака было установлено, что под лед провалился мужчина с детской коляской, где находился ребенок.
– Мужчина с ребенком в воде находились на значительном расстоянии от берега. На их спасение бросились местный рыбак Николай Карпенко и прибывшие по вызову полицейские. Достав из ледяной воды мужчину и ребенка, их сразу передали медикам, которые госпитализировали обоих в больницу, — сообщили в полиции.
По данным правоохранителей, под лед провалился местный мужчина и его пятимесячный внук Илья. На данный момент их жизни ничего не угрожает.
С семьей работают ювенальные полицейские, которые выясняют обстоятельства и причины происшествия.