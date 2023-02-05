Лютий, 05 в 13:48

На Полтавщині поліцейські разом з рибалкою врятували чоловіка та 5-місячне немовля, які провалилася під лід.

Надзвичайна ситуація сталася 4 лютого в місті Горішні Плавні на річці Дніпро.

Місцева жінка почула, що хтось прохає про допомогу та одразу зателефонувала до поліції. Зі слів свідків та місцевого рибалки було встановлено, що під кригу провалився чоловік з дитячим візочком, де перебувала дитина.

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– Чоловік із дитиною у воді перебували на значній відстані від берега. На їх порятунок кинулися місцевий рибалка Микола Карпенко та поліцейські, які прибули на виклик. Діставши з крижаної води чоловіка та дитину, їх одразу передали медикам, які госпіталізували обох до лікарні, – повідомили в поліції.

За даними правоохоронців, під лід провалився місцевий чоловік та його 5-місячний онук Ілля. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

З родиною працюють ювенальні поліцейські, які з’ясовують обставини та причини події.