Обстрел Волчанска: горит поликлиника, осколки повредили здание и две машины
В Волчанске Харьковской области во время обстрела российских оккупантов осколки повредили здание и два автомобиля.
По данным Министерства обороны здоровья Украины, в результате попадания обломков вспыхнул пожар в здании поликлиники.
Враг обстреливает из ракетных систем залпового огня город Волчанск и поселок Великий Бурлук Купянского района, сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
В Генеральном штабе ВСУ сообщают, что под удары россиян попали населенные пункты Харьковщины, среди которых Гурьев Казачок, Стрелечья, Глубокое, Красное, Зеленое, Гатище, Волчанск, Варваровка, Землянки, Двуречная, Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка.
В то же время на Купянском направлении оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий, а на Слобожанском направлении — обстановка неизменна, наступательных группировок не обнаружили.