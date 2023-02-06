Обстрел Волчанска: горит поликлиника, осколки повредили здание и две машины

Февраль, 06 в 20:59

В Волчанске Харьковской области во время обстрела российских оккупантов осколки повредили здание и два автомобиля.

По данным Министерства обороны здоровья Украины, в результате попадания обломков вспыхнул пожар в здании поликлиники.

Враг обстреливает из ракетных систем залпового огня город Волчанск и поселок Великий Бурлук Купянского района, сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

Сейчас смотрят В Генеральном штабе ВСУ сообщают, что под удары россиян попали населенные пункты Харьковщины, среди которых Гурьев Казачок, Стрелечья, Глубокое, Красное, Зеленое, Гатище, Волчанск, Варваровка, Землянки, Двуречная, Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка. В то же время на Купянском направлении оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий, а на Слобожанском направлении — обстановка неизменна, наступательных группировок не обнаружили. Читайте Россияне перебрасывают большое количество техники через трассу Донецк — Мариуполь

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter