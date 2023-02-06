Обстріл Вовчанська: горить поліклініка, уламки пошкодили будівлю і дві автівки

Лютий, 06 в 20:59

У Вовчанську Харківської області під час обстрілу російських окупантів уламки пошкодили будівлю та два автомобілі.

За даними Міністерства оборони України, внаслідок влучання уламків спалахнула пожежа у будівлі поліклініки.

Ворог обстрілює з ракетних систем залпового вогню місто Вовчанськ та селище Великий Бурлук Куп’янського району, повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

Зараз дивляться У Генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що під удари росіян потрапили населені пункти Харківщини, серед яких Гур’їв Козачок, Стрілеча, Глибоке, Красне, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Землянки, Дворічна, Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка. Водночас на Куп’янському напрямку окупанти зосереджують зусилля на веденні наступальних дій, а на Слобожанському напрямку – обстановка незмінна, наступальних угруповань не виявили. Читайте Росіяни перекидають велику кількість техніки через трасу Донецьк – Маріуполь Фото: Міністерство охорони здоров’я України

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