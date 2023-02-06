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Факты / Україна / Общество

Россияне перебрасывают большое количество техники через трассу Донецк — Мариуполь

Юля Захарченко, редактор ленты
Россияне перебрасывают большое количество техники через трассу Донецк — Мариуполь

Российские захватчики продолжают перебрасывать во временно оккупированный Мариуполь живую силу и технику. В частности, фиксируются перемещения вооружения и боекомплектов с Новоазовского направления.

Об этом заявил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, второй день подряд жители замечают сверхбольшое движение военной техники.

— Трасса Донецк-Мариуполь — второй день подряд фиксируем сверхбольшое движение техники. Техника частично остается в Мариуполе и районе, в большинстве перемещается как в направлении Бердянска, так и в направлении Пологов, — рассказал он.

Стоит отметить, что российские оккупанты постоянно перемещают военную технику и живую силу на Запорожское и Херсонское направления, чтобы усилить силы армии РФ против воинов Вооруженных сил Украины.

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