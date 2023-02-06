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Факты / Происшествия

Сливал врагу данные о наступательных операциях ВСУ: СБУ задержала предателя

Анастасия Кожушко, редактор ленты
СБУ
Фото: СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила очередного российского агента, сливавшего врагу планы боевых операций на стратегически важном участке фронта.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, предателем оказался служащий одной из воинских частей. Его завербовали после начала полномасштабного вторжения.

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– Мужчина скрыто собирал информацию о перемещении украинских войск и их пополнении техникой и боеприпасами, а также сливал своим российским кураторам аналитические сведения с фронта, – говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали с поличным, во время очередной попытки передачи данных. В этот раз он планировал сообщить врагу об оперативной обстановке на одном из направлений боевых действий.

В ходе обысков следователи обнаружили средства связи и компьютерную технику, которую он использовал для коммуникации с оккупантами.

Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ.

Задержанный полностью признал свою вину. На данный момент он находится под стражей без права внесения залога.

За государственную измену в условиях военного положения ему грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

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Источник: СБУ
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