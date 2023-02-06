Зливав ворогу дані про наступальні операції ЗСУ: СБУ затримала зрадника

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила чергового російського агента, який зливав ворогу плани бойових операцій на стратегічно важливій ділянці фронту.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

За даними слідства, зрадником виявився посадовець однієї з військових частин. Його завербували після початку повномасштабного вторгнення.

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– Чоловік приховано збирав інформацію про переміщення українських військ та їхнє поповнення технікою і боєприпасами, а також зливав своїм російським кураторам аналітичні зведення з фронту, – йдеться у повідомленні.

Зловмисника затримали на гарячому, під час чергової спроби передачі даних. Цього разу він планував сповістити ворога про оперативну обстановку на одному з напрямків бойових дій.

Під час обшуків слідчі виявили засоби зв’язку і комп’ютерну техніку, яку він використовував для комунікації з окупантами.

СБУ повідомили зрадникові про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ.

Затриманий повністю визнав свою провину. Нині він перебуває під вартою без права внесення застави.

За державну зраду в умовах воєнного стану йому загрожує від 15 років в’язниці до довічного ув’язнення.