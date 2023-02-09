Февраль, 09 в 17:42

В Киеве 38-летний житель организовал схему заработка на проведении услуг по псевдовакцинированию от Covid-19. К преступной деятельности мужчина привлек свою мать и работника медицинского учреждения.

– Они искали желающих получить фиктивные Covid-сертификаты и обеспечивали реализацию преступных намерений путем несанкционированного внесения сведений в информационную систему без самой процедуры прививки или после ее имитирования, – сообщает МВД.

Отмечается, что подобная деятельность позволяла фигурантам получать более 250 тыс. грн в месяц. Средства от бизнеса распределялись между всеми участниками сделки.

Выдавали фиктивные Covid-сертификаты: в Киеве мошенники “заработали” на псевдовакцинировании 250 тыс. грн / 2 фотографии

В ходе следствия были собраны доказательства их причастности к вышеназванным преступлениям, которые явились основанием для предъявления дельцам обвинения и направления материалов в суд.

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Досудебное расследование по уголовному производству завершено. Обвинительный акт в отношении организатора и участника преступной группы направлен в Днепровский районный суд Киева.

Еще один участник объявлен в розыск, а материалы выделены в отдельное производство.