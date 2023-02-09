Лютий, 09 в 17:42

У Києві 38-річний житель організував схему “заробітку” на проведенні послуг із псевдовакцинування від Covid-19. До злочинної діяльності чоловік залучив свою матір та працівника медичної установи Києва.

– Вони шукали охочих отримати фіктивні Covid-сертифікати та забезпечували реалізацію злочинних намірів шляхом несанкціонованого внесення відомостей до інформаційної системи без самої процедури щеплення або після її імітування, – повідомляє МВС.

Зазначається, що подібна діяльність дозволяла фігурантам отримувати понад 250 тис. грн на місяць. Кошти від бізнесу розподіляли між усіма учасниками оборудки.

Видавали фіктивні Covid-сертифікати: у Києві шахраї “заробили” на псевдовакцинуванні 250 тис. грн / 2 фотографии

У ході слідства було зібрано докази їх причетності до вищезгаданих злочинів, які стали підставою для пред’явлення ділкам обвинувачення та направлення матеріалів до суду.

Зараз дивляться

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт стосовно організатора та учасника злочинної групи скеровано до Дніпровського районного суду Києва.

Ще одного учасника оголошено в розшук, а матеріали виділені в окреме провадження.