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Видавали фіктивні Covid-сертифікати: у Києві шахраї “заробили” на псевдовакцинуванні 250 тис. грн

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Видавали фіктивні Covid-сертифікати: у Києві шахраї “заробили” на псевдовакцинуванні 250 тис. грн
Фото: МВС

У Києві 38-річний житель організував схему “заробітку” на проведенні послуг із псевдовакцинування від Covid-19. До злочинної діяльності чоловік залучив свою матір та працівника медичної установи Києва.

– Вони шукали охочих отримати фіктивні Covid-сертифікати та забезпечували реалізацію злочинних намірів шляхом несанкціонованого внесення відомостей до інформаційної системи без самої процедури щеплення або після її імітування, – повідомляє МВС.

Зазначається, що подібна діяльність дозволяла фігурантам отримувати понад 250 тис. грн на місяць. Кошти від бізнесу розподіляли між усіма учасниками оборудки.

Видавали фіктивні Covid-сертифікати: у Києві шахраї “заробили” на псевдовакцинуванні 250 тис. грн / 2 фотографии

У ході слідства було зібрано докази їх причетності до вищезгаданих злочинів, які стали підставою для пред’явлення ділкам обвинувачення та направлення матеріалів до суду.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт стосовно організатора та учасника злочинної групи скеровано до Дніпровського районного суду Києва.

Ще одного учасника оголошено в розшук, а матеріали виділені в окреме провадження.

Джерело: МВС
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