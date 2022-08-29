“Заработал” 225 тыс. грн: гражданин Молдовы организовал схему переправы призывников за границу

Август, 29 в 13:35

Гражданину Молдовы сообщено о подозрении в организации незаконной переправы через государственную границу Украины мужчин призывного возраста (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Его отправлено под стражу с залогом.

— Согласно материалам следствия, подозреваемый в условиях военного положения наладил схему незаконной переправки военнообязанных лиц через границу с Республикой Молдова вне определенных пунктов пропуска. Также мужчина обещал организовать уклоняющимся проживание вблизи возможного места пересечения границы и оформление необходимых документов. Сумма денежного вознаграждения за такие услуги составила 225 тыс. грн, — отмечается в сообщении Киевской городской прокуратуры.

Мужчину задержали в одной из гостиниц в городе Могилев-Подольский Винницкой области после встречи с заказчиком и получения от него оговоренной суммы.

Полиция устанавливает обстоятельства совершения уголовного преступления и лица, которые могут быть к нему причастны.

Сейчас смотрят

Источник: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура