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Факты / Украина

“Заработал” 225 тыс. грн: гражданин Молдовы организовал схему переправы призывников за границу

Малиновская Ангелина, редактор ленты
“Заработал” 225 тыс. грн: гражданин Молдовы организовал схему переправы призывников за границу
Фото: Depositphotos

Гражданину Молдовы сообщено о подозрении в организации незаконной переправы через государственную границу Украины мужчин призывного возраста (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Его отправлено под стражу с залогом.

— Согласно материалам следствия, подозреваемый в условиях военного положения наладил схему незаконной переправки военнообязанных лиц через границу с Республикой Молдова вне определенных пунктов пропуска. Также мужчина обещал организовать уклоняющимся проживание вблизи возможного места пересечения границы и оформление необходимых документов. Сумма денежного вознаграждения за такие услуги составила 225 тыс. грн, — отмечается в сообщении Киевской городской прокуратуры.

Мужчину задержали в одной из гостиниц в городе Могилев-Подольский Винницкой области после встречи с заказчиком и получения от него оговоренной суммы.

Полиция устанавливает обстоятельства совершения уголовного преступления и лица, которые могут быть к нему причастны.

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Источник: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура

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