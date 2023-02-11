На Херсонщине на мине подорвались двое местных жителей — что известно

Февраль, 11 в 19:15

В Бериславском районе Херсонской области на вражеской мине подорвались двое местных жителей. Обоих мужчин доставили в медицинское учреждение.

Об этом сообщает Полиция Херсонской области. Предварительно, 26-летний житель Миловской общины наступил на мину, его доставили с переломами и минно-взрывной травмой в больницу в Кривом Роге.

Еще один житель Бериславского района получил травмы, когда во время сбора дров наступил на взрывной предмет. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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В Нацполиции напоминают, что продолжает действовать запрет на посещение лесов, лесополос, полей и других участков деоккупированных территорий, где потенциально могут находиться взрывоопасные предметы, неразорвавшиеся снаряды и мины.

В то же время все еще продолжается разминирование территорий, где велись боевые действия, поэтому опасно ходить в лес, на водоемы, поля, нельзя приближаться к разбитой вражеской техники, заходить в заброшенные сооружения и дома, съезжать на обочину дорог, поднимать с земли подозрительные предметы.

Полиция начала уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны (по статье 438 Уголовного кодекса Украины).