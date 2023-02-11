На Херсонщині на міні підірвалися двоє місцевих жителів – що відомо

Лютий, 11 в 19:15

У Бериславському районі на Херсонщині на ворожій міні підірвалися двоє місцевих жителів. Обох чоловіків доставили до медичного закладу.

Про це повідомляє Поліція Херсонської області. Попередньо, 26-річний житель Милівської громади наступив на міну, його доставили з переломами та мінно-вибуховою травмою до лікарні в Кривому Розі.

Ще один житель Бериславського району отримав травми, коли під час збирання дров наступив на вибуховий предмет. Нині поліція з’ясовує всі обставини події.

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У Нацполіції нагадують, що продовжує діяти заборона на відвідування лісів, лісосмуг, полів та інших ділянок деокупованих територій, де потенційно можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети, нерозірвані снаряди та міни.

Водночас все ще триває розмінування територій, де велися бойові дії, тому небезпечно ходити в ліс, на водойми, поля, не можна наближатися до розбитої ворожої техніки, заходити до покинутих споруд та будинків, з’їжджати на узбіччя доріг, піднімати з землі підозрілі предмети.

Поліція розпочала кримінальні провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (за статтею 438 Кримінального кодексу України).