Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

В битве за Бахмут украинские пограничники сбили еще один вражеский самолет

Юля Захарченко, редактор ленты
В битве за Бахмут украинские пограничники сбили еще один вражеский самолет
Фото: Госпогранслужба

В ожесточенной битве за Бахмут Донецкой области украинские пограничники сбили еще один вражеский самолет. В Госпогранслужбе показали видеозапись, на которой можно увидеть густой дым с места падения.

Воздушную цель, вероятно, штурмовик Су-25, уничтожил расчет переносного зенитно-ракетного комплекса пограничного подразделения. В результате попадания ракеты самолет задымился и начал снижаться.

Сейчас смотрят

По данным Госпогранслужбы, в конце концов самолет разбился, а катапультирования российского пилота украинские военные не увидели.

В ГПСУ отмечают, что это уже второй подтвержденный реактивный, уничтоженный украинскими пограничниками, в течение последней недели.

Читайте
Российские самолеты Су-24 сбросили на остров Змеиный четыре авиабомбы — ОК Юг

Источник: Госпогранслужба
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка