В битве за Бахмут украинские пограничники сбили еще один вражеский самолет

Февраль, 11 в 18:52

В ожесточенной битве за Бахмут Донецкой области украинские пограничники сбили еще один вражеский самолет. В Госпогранслужбе показали видеозапись, на которой можно увидеть густой дым с места падения.

Воздушную цель, вероятно, штурмовик Су-25, уничтожил расчет переносного зенитно-ракетного комплекса пограничного подразделения. В результате попадания ракеты самолет задымился и начал снижаться.

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По данным Госпогранслужбы, в конце концов самолет разбился, а катапультирования российского пилота украинские военные не увидели.

В ГПСУ отмечают, что это уже второй подтвержденный реактивный, уничтоженный украинскими пограничниками, в течение последней недели.