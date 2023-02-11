В битве за Бахмут украинские пограничники сбили еще один вражеский самолет
Фото: Госпогранслужба
В ожесточенной битве за Бахмут Донецкой области украинские пограничники сбили еще один вражеский самолет. В Госпогранслужбе показали видеозапись, на которой можно увидеть густой дым с места падения.
Воздушную цель, вероятно, штурмовик Су-25, уничтожил расчет переносного зенитно-ракетного комплекса пограничного подразделения. В результате попадания ракеты самолет задымился и начал снижаться.
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По данным Госпогранслужбы, в конце концов самолет разбился, а катапультирования российского пилота украинские военные не увидели.
В ГПСУ отмечают, что это уже второй подтвержденный реактивный, уничтоженный украинскими пограничниками, в течение последней недели.