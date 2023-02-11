Российские самолеты Су-24 сбросили на остров Змеиный четыре авиабомбы — ОК Юг
Вчера российские бомбардировщики Су-24М сбросили на остров Змеиный четыре авиационных бомбы.
Об этом сообщает Оперативное командование Юг.
Вчера враг дважды атаковал авиацией территорию региона.
— Пытаясь создать панические настроения среди населения приграничных с Молдовой и непризнанным Приднестровьем районах, рашисты направили по расположенной там критической инфраструктуре ракеты воздушного базирования, — рассказали в командовании.
К тому же два российских бомбардировщика Су-24М сбросили на остров Змеиный четыре авиационных бомбы.
А из берегового ракетного комплекса с территории оккупированного Крыма россияне выпустили три противокорабельных ракеты Оникс, которые попали в прибрежную зону.
К счастью, человеческих потерь и пострадавших нет.
В ОК Юг в очередной раз напоминают, что черноморское побережье — это зона обороны и повышенной опасности, в частности минной.