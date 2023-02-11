Февраль, 11 в 9:44

Вчера российские бомбардировщики Су-24М сбросили на остров Змеиный четыре авиационных бомбы.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

Вчера враг дважды атаковал авиацией территорию региона.

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— Пытаясь создать панические настроения среди населения приграничных с Молдовой и непризнанным Приднестровьем районах, рашисты направили по расположенной там критической инфраструктуре ракеты воздушного базирования, — рассказали в командовании.

К тому же два российских бомбардировщика Су-24М сбросили на остров Змеиный четыре авиационных бомбы.

А из берегового ракетного комплекса с территории оккупированного Крыма россияне выпустили три противокорабельных ракеты Оникс, которые попали в прибрежную зону.

К счастью, человеческих потерь и пострадавших нет.

В ОК Юг в очередной раз напоминают, что черноморское побережье — это зона обороны и повышенной опасности, в частности минной.