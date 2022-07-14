Россия нанесла авиаудар по остаткам собственной техники на Змеином – Генштаб

Июль, 14 в 19:31

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов сообщил, что армия России нанесла авиаудар по остаткам собственной техники на острове Змеиный.

Об этом Громов сказал 14 июля во время брифинга в Киеве.

– Враг какой-то упорный, он не оставляет своих попыток что-то установить, какой-то контроль над нашей территорией. В 14 часов… мне доложили, что противник сегодня нанес авиационный удар по острову Змеиный… Они борются с остатками своей техники, – рассказал замначальника.

Он добавил, что войска Украины контролируют всю территорию Змеиного и будут контролировать всю акваторию Черного моря.

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Ранее в Forbes подсчитали, что РФ потеряла на Змеином и в окрестных водах технику и вооружение на сумму около $1 млрд.

Самая дорогая потеря – флагман черноморского флота, ракетный крейсер Москва, который стоил $750 млн и участвовал в захвате острова.

Фото: Сергей Братчук