Російські літаки Су-24 скинули на острів Зміїний чотири авіабомби – ОК Південь
Вчора російські бомбардувальники Су-24М скинули на острів Зміїний чотири авіаційні бомби.
Про це повідомляє Оперативне командування Південь.
Вчора ворог двічі атакував авіацією територію регіону.
– Намагаючись створити панічні настрої серед населення прикордонних із Молдовою і невизнаним Придністров’ям районах, рашисти спрямували по розташованій там критичній інфраструктурі ракети повітряного базування, – розповіли у командуванні.
До того ж два російські бомбардувальники Су-24М скинули на острів Зміїний чотири авіаційні бомби.
А з берегового ракетного комплексу з території окупованого Криму росіяни випустили три протикорабельні ракети Онікс, якими влучили у прибережну зону.
На щастя, людських втрат та постраждалих немає.
В ОК Південь вчергове нагадують, що чорноморське узбережжя – це зона оборони та підвищеної небезпеки, зокрема мінної.