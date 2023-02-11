Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Російські літаки Су-24 скинули на острів Зміїний чотири авіабомби – ОК Південь

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Російські літаки Су-24 скинули на острів Зміїний чотири авіабомби – ОК Південь
Фото: Depositphotos

Вчора російські бомбардувальники Су-24М скинули на острів Зміїний чотири авіаційні бомби.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

Вчора ворог двічі атакував авіацією територію регіону.

Зараз дивляться

– Намагаючись створити панічні настрої серед населення прикордонних із Молдовою і невизнаним Придністров’ям районах, рашисти спрямували по розташованій там критичній інфраструктурі ракети повітряного базування, – розповіли у командуванні.

До того ж два російські бомбардувальники Су-24М скинули на острів Зміїний чотири авіаційні бомби.

А з берегового ракетного комплексу з території окупованого Криму росіяни випустили три протикорабельні ракети Онікс, якими влучили у прибережну зону.

На щастя, людських втрат та постраждалих немає.

Читайте
Росія завдала авіаудару по залишках власної техніки на Зміїному – Генштаб

В ОК Південь вчергове нагадують, що чорноморське узбережжя – це зона оборони та підвищеної небезпеки, зокрема мінної.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка