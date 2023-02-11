Лютий, 11 в 9:44

Вчора російські бомбардувальники Су-24М скинули на острів Зміїний чотири авіаційні бомби.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

Вчора ворог двічі атакував авіацією територію регіону.

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– Намагаючись створити панічні настрої серед населення прикордонних із Молдовою і невизнаним Придністров’ям районах, рашисти спрямували по розташованій там критичній інфраструктурі ракети повітряного базування, – розповіли у командуванні.

До того ж два російські бомбардувальники Су-24М скинули на острів Зміїний чотири авіаційні бомби.

А з берегового ракетного комплексу з території окупованого Криму росіяни випустили три протикорабельні ракети Онікс, якими влучили у прибережну зону.

На щастя, людських втрат та постраждалих немає.

В ОК Південь вчергове нагадують, що чорноморське узбережжя – це зона оборони та підвищеної небезпеки, зокрема мінної.