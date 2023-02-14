Февраль, 14 в 16:52

В Румынии произошло новое землетрясение магнитудой 5,7 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает румынское издание Libertatea.

Его зафиксировали в уезде Горж на юго-западе страны.

По данным румынского Научно-исследовательского института физики Земли, землетрясение произошло в 15:16 по местному времени на глубине 40 км.

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В результате землетрясения повреждены несколько зданий, в том числе ратуши в городе Тиргу-Жиу и уезде Горж.

Момент, когда произошло землетрясение, зафиксирован камерой в парикмахерской в Тиргу-Жиу. На кадрах можно увидеть интенсивность землетрясения и то, как люди немедленно эвакуируются из помещения.

В понедельник, 13 февраля, в Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 балла. Его ощущали жители сразу нескольких населенных пунктов.

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Фото: Pandurul.ro

Источник: Libertatea