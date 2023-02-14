Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Румынии произошло новое землетрясение магнитудой 5,7 балла

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Землетрус у Румунії

В Румынии произошло новое землетрясение магнитудой 5,7 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает румынское издание Libertatea.

Его зафиксировали в уезде Горж на юго-западе страны.

По данным румынского Научно-исследовательского института физики Земли, землетрясение произошло в 15:16 по местному времени на глубине 40 км.

Сейчас смотрят

В результате землетрясения повреждены несколько зданий, в том числе ратуши в городе Тиргу-Жиу и уезде Горж.

Фото: Pandurul.ro

Момент, когда произошло землетрясение, зафиксирован камерой в парикмахерской в Тиргу-Жиу. На кадрах можно увидеть интенсивность землетрясения и то, как люди немедленно эвакуируются из помещения.

В понедельник, 13 февраля, в Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 балла. Его ощущали жители сразу нескольких населенных пунктов.

Читайте
В Турции снесут и заново отстроят разрушенный в результате землетрясений город

Фото: Pandurul.ro

Источник: Libertatea

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка