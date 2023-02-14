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Факти / Надзвичайні події

У Румунії стався новий землетрус магнітудою 5,7 бала

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Землетрус у Румунії

У Румунії 14 лютого стався новий землетрус магнітудою 5,7 бала за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє румунське видання Libertatea.

Його зафіксували у повіті Горж на південному заході країни.

За даними румунського Науково-дослідного інституту фізики Землі, землетрус стався о 15:16 за місцевим часом на глибині 40 км.

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Внаслідок землетрусу пошкоджено кілька будівель, зокрема ратуші у місті Тиргу-Жіу та повіті Горж.

Фото: Pandurul.ro

Момент, коли стався землетрус, зафіксований камерою у перукарні в Тиргу-Жіу. На кадрах можна побачити інтенсивність землетрусу та те, як люди негайно евакуюються з приміщення.

У понеділок, 13 лютого, у Румунії зафіксували землетрус магнітудою 5,2 бала. Його відчували жителі одразу кількох населених пунктів.

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Фото: Pandurul.ro

Джерело: Libertatea

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