Февраль, 16 в 8:17

Ночью 16 февраля российская армия нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. К сожалению, есть попадания.

Об этом сообщает штаб Воздушных сил ВСУ.

Всего враг выпустил по Украине 34 крылатых ракеты, в том числе:

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12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря;

8 крылатых ракет Калибр из фрегата из акватории Черного моря;

12 крылатых ракет Х-22 из шести дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из района Курска;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов тактической авиации Су-35 из района оккупированного Мелитополя.

Воздушные силы ВСУ уничтожили 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, Калибр и две ракеты Х-59.

Часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, попав в объекты критической инфраструктуры.

В настоящее время на вооружении ВСУ нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет.

Напомним, что 10 февраля, Россия выпустила по Украине 106 ракет: 32 зенитных управляемых ракет С-300, 74 крылатых ракет воздушного и морского базирования, в том числе Калибр. ВСУ сбили 61 ракету.