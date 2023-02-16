Массированный ракетный удар 16 февраля: РФ ночью выпустила по Украине 34 ракеты
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Ночью 16 февраля российская армия нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. К сожалению, есть попадания.
Об этом сообщает штаб Воздушных сил ВСУ.
Всего враг выпустил по Украине 34 крылатых ракеты, в том числе:
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- 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря;
- 8 крылатых ракет Калибр из фрегата из акватории Черного моря;
- 12 крылатых ракет Х-22 из шести дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из района Курска;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов тактической авиации Су-35 из района оккупированного Мелитополя.
Воздушные силы ВСУ уничтожили 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, Калибр и две ракеты Х-59.
Часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, попав в объекты критической инфраструктуры.
В настоящее время на вооружении ВСУ нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет.
Напомним, что 10 февраля, Россия выпустила по Украине 106 ракет: 32 зенитных управляемых ракет С-300, 74 крылатых ракет воздушного и морского базирования, в том числе Калибр. ВСУ сбили 61 ракету.