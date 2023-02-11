В Генштабе сообщили, сколько ракет и ударных дронов вчера Россия выпустила по Украине
За прошедшие сутки, 10 февраля, российский враг нанес новый массированный ракетный удар по Украине — под прицелом были гражданские инфраструктурные объекты.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
В общей сложности оккупанты осуществили пуски 106 ракет: 32 зенитных управляемых ракеты С-300, 74 крылатых ракеты воздушного и морского базирования (в том числе Калибр). Наши защитники сбили 61 ракету.
Кроме того, российский враг нанес 59 авиационных ударов, 28 из них с применением дронов-камикадзе типа Shahed-136. 22 дрона удалось сбить.
Также противник совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В Генштабе отмечают, что угроза нанесения ударов по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.
Напомним, что вечером 10 февраля российские войска атаковали дронами Киевскую область.
Фото: Воздушные силы ВСУ