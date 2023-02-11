Февраль, 11 в 7:31

За прошедшие сутки, 10 февраля, российский враг нанес новый массированный ракетный удар по Украине — под прицелом были гражданские инфраструктурные объекты.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В общей сложности оккупанты осуществили пуски 106 ракет: 32 зенитных управляемых ракеты С-300, 74 крылатых ракеты воздушного и морского базирования (в том числе Калибр). Наши защитники сбили 61 ракету.

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Кроме того, российский враг нанес 59 авиационных ударов, 28 из них с применением дронов-камикадзе типа Shahed-136. 22 дрона удалось сбить.

Также противник совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В Генштабе отмечают, что угроза нанесения ударов по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

Напомним, что вечером 10 февраля российские войска атаковали дронами Киевскую область.

Фото: Воздушные силы ВСУ