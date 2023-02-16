Масований ракетний удар 16 лютого: РФ вночі випустила по Україні 34 ракети
Фото: Depositphotos
Уночі 16 лютого російська армія завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. На жаль, є влучання.
Про це повідомляє штаб Повітряних сил ЗСУ.
Всього ворог випустив по Україні 34 крилаті ракети, зокрема:
Зараз дивляться
- 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря;
- 8 крилатих ракет Калібр із фрегата з акваторії Чорного моря;
- 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22М3 з району Курська;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району окупованого Мелітополя.
Повітряні сили ЗСУ знищили 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, Калібр та дві ракети Х-59.
Частина крилатих ракет Х-22 досягли своїх цілей, влучивши в об’єкти критичної інфраструктури.
Наразі на озброєнні ЗСУ немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет.
Нагадаємо, що 10 лютого, Росія випустила по Україні 106 ракет: 32 зенітні керовані ракети С-300, 74 крилаті ракети повітряного і морського базування, зокрема Калібр. ЗСУ збили 61 ракету.