Лютий, 16 в 8:17

Уночі 16 лютого російська армія завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. На жаль, є влучання.

Про це повідомляє штаб Повітряних сил ЗСУ.

Всього ворог випустив по Україні 34 крилаті ракети, зокрема:

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12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря;

8 крилатих ракет Калібр із фрегата з акваторії Чорного моря;

12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22М3 з району Курська;

2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району окупованого Мелітополя.

Повітряні сили ЗСУ знищили 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, Калібр та дві ракети Х-59.

Частина крилатих ракет Х-22 досягли своїх цілей, влучивши в об’єкти критичної інфраструктури.

Наразі на озброєнні ЗСУ немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет.

Нагадаємо, що 10 лютого, Росія випустила по Україні 106 ракет: 32 зенітні керовані ракети С-300, 74 крилаті ракети повітряного і морського базування, зокрема Калібр. ЗСУ збили 61 ракету.