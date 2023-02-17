Виготовляв агітаційну рекламу для псевдореферендуму: у Херсоні СБУ затримала колаборанта
У Херсоні Служба безпеки затримала рекламного агента, який виготовляв агітаційну рекламу для псевдореферендуму.
Про це повідомляють у пресслужбі відомства.
За даними слідства, чоловік сам запропонував загарбникам PR-послуги та особисто займався розробкою стратегії ворожої інформкампанії з приєднання регіону до складу Росії.
– Його підприємство розробило і виготовило гуртову партію листівок та постерів на білборди із закликами на підтримку фейкового плебісциту.
Вартість замовлення становила більше ніж пів мільйона у гривневому еквіваленті. Гроші зловмисник отримував від рашистів у російських рублях, – розповіли в СБУ.
Для розміщення агітаційних плакатів використали 20 рекламних щитів компанії, встановлених уздовж автомобільних доріг та в громадських місцях Херсона.
Після звільнення міста колаборант намагався залягти на дно, втім його затримали.
Під час обшуків в офісі та помешканні підозрюваного слідчі виявили документацію і наочну продукцію із доказами незаконних дій.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 4 та ч. 6 ст. 111-1 ККУ. За колабораційну діяльність чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення.