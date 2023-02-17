Лютий, 17 в 10:47

У Херсоні Служба безпеки затримала рекламного агента, який виготовляв агітаційну рекламу для псевдореферендуму.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

За даними слідства, чоловік сам запропонував загарбникам PR-послуги та особисто займався розробкою стратегії ворожої інформкампанії з приєднання регіону до складу Росії.

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– Його підприємство розробило і виготовило гуртову партію листівок та постерів на білборди із закликами на підтримку фейкового плебісциту. Вартість замовлення становила більше ніж пів мільйона у гривневому еквіваленті. Гроші зловмисник отримував від рашистів у російських рублях, – розповіли в СБУ.

Для розміщення агітаційних плакатів використали 20 рекламних щитів компанії, встановлених уздовж автомобільних доріг та в громадських місцях Херсона.

Після звільнення міста колаборант намагався залягти на дно, втім його затримали.

Під час обшуків в офісі та помешканні підозрюваного слідчі виявили документацію і наочну продукцію із доказами незаконних дій.

Виготовляв агітаційну рекламу для псевдореферендуму: у Херсоні СБУ затримала колаборанта / 5 фотографий

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 4 та ч. 6 ст. 111-1 ККУ. За колабораційну діяльність чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення.