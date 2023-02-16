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Факты / Происшествия

Ремонтировал российские военные эшелоны: в Херсоне СБУ задержала коллаборанта

Анастасия Кожушко, редактор ленты
СбУ
Фото: СБУ

В Херсоне Служба безопасности Украины задержала бывшего руководителя железнодорожного цеха РФ, который ремонтировал тепловозы российских военных эшелонов.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, злоумышленником оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения перешел на сторону оккупантов.

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– Сразу после временного захвата областного центра он предложил агрессору свою помощь в войне против Украины и добровольно согласился войти в состав местной оккупационной администрации, – говорится в сообщении.

Мужчину назначили руководителем подразделения технического отдела Херсонской железной дороги.

– По указаниям Москвы эта оккупационная структура обеспечивала переброс личного состава, вооружения, боеприпасов и военной техники РФ в захваченные районы Юга Украины, – рассказали в СБУ.

После освобождения Херсона злоумышленник пытался залечь на дно и избежать правосудия, однако не удалась.

СБУ

Фото: СБУ

Его задержали и сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 УКУ. За пособничество государству-агрессору мужчине грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Донецкой области СБУ задержала трех информаторов РФ, корректировавших вражеские обстрелы прифронтовых территорий.

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Источник: СБУ
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