Российская армия обстреляла пять территориальных общин Сумской области — ОВА

Февраль, 20 в 1:11

В течение суток 19 февраля враг обстрелял пять территориальных общин Сумской области: Белопольскую, Новослободскую, Миропольскую, Краснопольскую, Юнаковскую.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация. В частности, по Миропольской общине с территории России был осуществлен минометный обстрел — зафиксировано по меньшей мере три удара.

В то же время в Белопольской общине в течение дня россияне били из миномета — 22 прилета. А в Краснопольской общине были минометные обстрелы — 28 прилетов.

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Также на Новослободскую общину с территории страны-агрессора сбросили 20 мин. А в Юнаковской общине зафиксировали минометные обстрелы — всего пять ударов. Предварительно, без жертв и разрушений инфраструктуры.

Фото: Сумская ОВА