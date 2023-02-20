Российская армия обстреляла пять территориальных общин Сумской области — ОВА
В течение суток 19 февраля враг обстрелял пять территориальных общин Сумской области: Белопольскую, Новослободскую, Миропольскую, Краснопольскую, Юнаковскую.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация. В частности, по Миропольской общине с территории России был осуществлен минометный обстрел — зафиксировано по меньшей мере три удара.
В то же время в Белопольской общине в течение дня россияне били из миномета — 22 прилета. А в Краснопольской общине были минометные обстрелы — 28 прилетов.
Сейчас смотрят
Также на Новослободскую общину с территории страны-агрессора сбросили 20 мин. А в Юнаковской общине зафиксировали минометные обстрелы — всего пять ударов. Предварительно, без жертв и разрушений инфраструктуры.
Читайте
Есть очень хорошие результаты, Украина движется к своим целям: Зеленский об ощутимых потерях России
Фото: Сумская ОВА