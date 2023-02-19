Есть очень хорошие результаты, Украина движется к своим целям: Зеленский об ощутимых потерях России

Февраль, 19 в 21:33

Украина выравнивает ситуацию на фронте и делает все, чтобы подготовить действия наших воинов — запланированные на ближайшую перспективу.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 19 февраля.

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Глава государства рассказал, что сегодня провел заседание Ставки в новом, расширенном формате: на ней докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, и командующие направлениями, и были доклады непосредственно с передовой.

— Главнокомандующий доложил о ситуации в целом на фронте, особый акцент — на мобилизации, конкретной ситуации, том, как и что осуществляется, — отметил Зеленский.

В то же время президент заслушал подробные доклады на Ставке по каждой боевой позиции, каждому горячему направлению, в частности, Бахмутскому. По его словам, командующие рассказали, как Украина защищает свои позиции, как усиливает именно это направление и сколько забирает сил врага.

Угледарское направление — ситуация очень непростая, однако воины ВСУ борются, ломают оккупанта и наносят России чрезвычайно ощутимые потери.

— Еще раз и еще раз повторяю: чем больше Россия потеряет именно там, тем быстрее сможем завершить эту войну победой Украины.

Заслушал доклад о ситуации на юге, в частности, на Одесском направлении — ситуация без изменений, Украина контролирует все возможные перспективы.

Обязательно — Северное направление, Киев. Генерал Сергей Наев доложил, что ситуация полностью под контролем, как и возле всей северной границы.

Зеленский отметил, что обсудили военные вопросы и детали действий разведки, после которых возникло непреодолимое ощущение, что Украина движется к своим целям.