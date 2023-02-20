Російська армія обстріляла п’ять територіальних громад Сумської області – ОВА

Лютий, 20 в 1:11

Протягом доби 19 лютого ворог обстріляв п’ять територіальних громад Сумської області: Білопільську, Новослобідську, Миропільську, Краснопільську, Юнаківську.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Зокрема, по Миропільській громаді з території Росії був здійснений мінометний обстріл – зафіксовано щонайменше три удари.

Водночас у Білопільській громаді протягом дня росіяни били з міномету − 22 прильоти. А у Краснопільській громаді були мінометні обстріли − 28 прильотів.

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Також на Новослобідську громаду з території країни-агресора скинули 20 мін. А в Юнаківській громаді зафіксували мінометні обстріли – загалом п’ять ударів. Попередньо, без жертв і руйнувань інфраструктури.

Фото: Сумська ОВА