Російська армія обстріляла п’ять територіальних громад Сумської області – ОВА
Протягом доби 19 лютого ворог обстріляв п’ять територіальних громад Сумської області: Білопільську, Новослобідську, Миропільську, Краснопільську, Юнаківську.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Зокрема, по Миропільській громаді з території Росії був здійснений мінометний обстріл – зафіксовано щонайменше три удари.
Водночас у Білопільській громаді протягом дня росіяни били з міномету − 22 прильоти. А у Краснопільській громаді були мінометні обстріли − 28 прильотів.
Зараз дивляться
Також на Новослобідську громаду з території країни-агресора скинули 20 мін. А в Юнаківській громаді зафіксували мінометні обстріли – загалом п’ять ударів. Попередньо, без жертв і руйнувань інфраструктури.
Читайте
Є дуже хороші результати, Україна рухається до своїх цілей: Зеленський про відчутні втрати Росії
Фото: Сумська ОВА