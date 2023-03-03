В селе Казацкое Херсонской области оккупанты с дрона сбросили взрывчатку на людей, получавших гуманитарку
Утром 3 марта российские оккупанты обстреляли село Томарино Бериславского района Херсонской области.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
В результате обстрела ранения получил 33-летний тракторист. Военные доставили мужчину в больницу, однако врачи не смогли ничего сделать, только констатировали смерть.
Ранения, полученные из-за российского обстрела, оказались слишком тяжелыми, отметили в ОВА.
Также оккупационная армия снова атаковала село Казацкое Каховского района. Два человека получили ранения. Их госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь.
В управлении Нацполиции Херсонской области сообщили, что девять человек ранены в результате вражеской атаки в селе Казацкое.
Российские военные сбросили с дрона снаряды на людей, которые получали гуманитарную помощь. Среди раненых 16-летний парень.
Напомним, что в Херсоне 3 марта осколок вражеского снаряда травмировал работницу одного из предприятий.