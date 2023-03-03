Березень, 03 в 12:22

Зранку 3 березня російські окупанти обстріляли село Томарине Бериславського району Херсонщини.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок обстрілу поранення отримав 33-річний тракторист. Військові доставили чоловіка до лікарні, однак лікарі не змогли нічого зробити, лише констатували смерть.

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Поранення, отримані через російський обстріл, виявилися надто тяжкими, наголосили в ОВА.

Також окупаційна армія знову атакувала село Козацьке Каховського району. Двоє осіб дістали поранення. Їх госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу.

В управлінні Нацполіції Херсонської області повідомили, що дев’ять людей поранено внаслідок ворожої атаки у селі Козацьке.

Російські військові скинули з дрону снаряди на людей, які отримували гуманітарну допомогу. Серед поранених 16-річний хлопець.

Нагадаємо, що у Херсоні 3 березня уламок ворожого снаряду травмував працівницю одного з підприємств.